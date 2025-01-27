تعليم أسيوط تشارك في معرض منتجات طلاب المدارس بوزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية

صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بأن مديرية التربية والتعليم بأسيوط بقيادة محمد إبراهيم الدسوقي وكيل الوزارة شاركت في معرض منتجات طلاب المدارس بإشراف سيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية؛ والذي أقامته الإدارة العامة للمدرسة المنتجة بديوان عام وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية بمشاركة 13 مديرية تعليمية بمنتجات مشروعات المدارس المنتجة بها وذلك لخدمة البيئة التعليمية والمجتمع المحلى بما يسهم في تكوين شخصية الطلاب والمساهمة في ربط المدرسة بالبيئة المحيطة وسط إقبال كبير من الزائرين وعلى رأسهم الدكتور أيمن بهاء نائب وزير التربية والتعليم الذين أشادوا بتنوع وجودة المنتجات وأسعارها التنافسية مضيفًا إنه تم عرض منتجات طلاب المدارس بالمعرض من المشغولات اليدوية المميزة، ومنتجات متنوعة في الإقتصاد المنزلي من منتجات غذائية ومشغولات الكروشيه والتريكو والمفارش وشنط بالخرز بأشكال مختلفة وفوانيس أطفال، والمشغولات الفنية، واللوحات المميزة من البيئات المحيطة، والإكسسوارات، وزينة أشجار الكريسماس من تصميم وإنتاج الطلاب في مختلف المدارس

مشيدًا باهتمام وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف بمثل هذه الفعاليات والأنشطة التي تعكس إهتمام الدولة بأركان التعليم المختلفة والعمل على تقديم كافة سبل الدعم لتطويرها.