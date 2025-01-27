اقتصادية البرلمان: ممشى أهل مصر أصبح وجهة حضارية ومصدر لجذب السياحة العربية والأجنبية

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ممشي أهل مصر
ممشي أهل مصر

 

 


اكد النائب محمد عبدالحميد عضو مجلس النواب ووكيل اللجنه الاقتصاديه بمجلس النواب ان ممشى اهل مصر اصبح وجهة مصر الحضارية على نهر النيل، لا سيما أن شكل القديم لنهر النيل لم يكن يتواكب مع التطور الكبير الذي تشهده مصر في مختلف المجالات.


واكد " عبدالحميد "، أن ممشي اهل مصر يتمثل في ثلاث مراحل وكان افتتاح اول مرحلة بمثابة تغير الخريطة السياحية في مصر وسبب رئيسي فى جذب العملة الصعبة عن طريق الزائرين الاجانب لافتا إلي أن اتجاة الدولة نحو خطة 2030 هنا جاءت توجيهات القيادة السياسية بعمل "ممشى أهل مصر"، والذى يهدف إلى أن يكون لكل فئات المجتمع المصري والذى أصبح علامه مضيئة وفارقة للخريطة السياحية.

وأشار النائب " محمد عبدالحميد " إلى إن منطقة ماسبيرو وقصر النيل من المناطق المهمة في مصر خاصة أن موقعها يعتبر الوجهة السياحية للفسحة والتنزة بنيل مصر الذي يعشقة ملايين المصريين، مؤكدا أن افتتاح جميع مراحل المشروع سوف يدر عائد ضخم للحكومه خاصة أن ممشى أهل مصر يعتبر اهم متنفس لدى الكثير من أبناء القاهرة والجيزة وباقي محافظات الجمهورية.

 

و أكد " عضو مجلس النواب أن مشروع ممشى أهل مصر من المشروعات القومية، بهدف تحسين جودة الحياة للمصريين، وزيادة نصيب الفرد من المساحات المفتوحة للتنزه والترويح عن النفس، وتوفير مناطق جذب سياحي في المدن المصرية وتجميل الواجهة النيلية، وكذلك إقامة أنشطة متنوعة تلبية لاحتياجات المصريين وتحقق عائدًا اقتصاديًا، تتضمن مشروعات للتنمية السياحية والاستثمار، من خلال إقامة مراسي، ومسارح عائمة، ومطاعم وكافتيريات، وخدمات ومنافذ بيع.

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