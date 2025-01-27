وزير العدل: الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الافريقية الاكبر علي مستوي القارة

قال المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، ان شمس العدالة الافريقية تسطع في قاراتنا الافريقية علي أرض مصر.



وأضاف وزير العدل خلال كلمته في اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوي لرؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، بأحد فنادق القاهرة الجديدة، ان الاجتماع الثامن رفيع هو ملتقي الفكر الدستوري الاكبر علي مستوي القارة.

لافتًا إلي أ ن المحكمة الدستورية شحذت همتها نحو تحقيق التعاون في مجال القضاء الدستوري علي مستوي افريقيا، وصولا إلى الهدف المنشود من الدولة المصرية وهو افريقا موحده افريقا قوية.