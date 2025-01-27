رئيس الدستورية: إجتماعات المجالس الافريقية تهدف للوصول للحكم الرشيد

قال المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ان جمهورية مصر العربية شرفت بالجمع الدستوري الافريقي رفيع المستوي علي أرضها.

وأضاف رئيس المحكمة، خلال كلمته في اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوي لرؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، المنقعد بأحد فنادق القاهرة الجديدة، ان الجلسات السابقة للمؤتمر تضمنت العديد من المناقشات بغية الوصول إلى الحكم الرشيد وصون حريات الأفراد.

لافتًا، إلي ان هناك العديد من النتائج التي حققتها الجلسات علي مدار الاعوام السبع الماضية ومنها إنشاء المنصة الرقمية للتواصل القضاء الافريقي، مركز البحوث والدراسات القضائي الافريقية.