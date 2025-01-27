محافظ القليوبية يكرم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية

كرم المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، عدد من أسر الشهداء وضحايا الحرب من أبناء المحافظة، وذلك في احتفالية أقيمت بديوان عام محافظة القليوبية.

وألقى محافظ القليوبية كلمة أشاد فيها بتضحيات الشهداء وبطولاتهم في سبيل الدفاع عن الوطن، مؤكدًا على أن ذكراهم ستظل خالدة في قلوب أبناء مصر.

وأشار محافظ القليوبية، إلى أن تكريم أسر الشهداء وضحايا الحرب هو واجب أخلاقي وإنساني، ولفتة كريمة تعكس مدى التقدير والاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لأبنائها الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن.

وأضاف "عطية"، أن المحافظة تدرك قيمة التضحيات التي قدمها شهداؤنا ومصابي الحرب، ونُؤكّد على أنّ ذكراهم ستظل خالدة في قلوبنا، وأنّنا سنبذل قصارى جهدنا لرعاية أسرهم الكرام وتلبية احتياجاتهم، مشيرًا أنّ واجبنا جميعًا هو أن نُحافظ على أمان واستقرار الوطن الذي ضحّى من أجله شهداؤنا وضحايا الحرب، وأن نُربي أجيالنا القادمة على حب الوطن والانتماء إليه، وأن نُغرس فيهم قيم التضحية والفداء.

وخلال الحفل جرى تكريم أسر الشهداء وضحايا الحرب بتقديم الهدايا التذكارية والدروع التقديرية لهم، كما تم تقديم الدعم المادي والمعنوي لهم، وذلك من خلال توفير فرص العمل وتقديم المساعدات الطبية والاجتماعية.

وكرم المحافظ كلا من أسرة الشهيد الرائد محمد عبد الحميد، وأسرة الشهيد الملازم أول عبد الرحمن شكري عبد الرحمن، وأسرة الشهيد الجندي أحمد مصطفى محمد، وأسرة الشهيد الجندي حسن عبد السميع حسان، وأسرة الشهيد الجندي غريب السيد إبراهيم، وأسرة الشهيد الجندي ربيع سعد دياب.

كما كرم المحافظ من مصابي العمليات الحربية كلا من محارب فرحات عبد العليم السيد ومحارب مصطفى محسن محمد ومحارب محمد خالد عبد البديع ومحارب محمد شلبي أحمد وشجاعة الجندي المصري.

تكريم أسر الشهداء

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