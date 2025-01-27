محاكمة المتهم بقتل جارته وتقطيع جسدها لأشلاء بالنهضة.. اليوم

حوادث
جثة
جثة


تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الاثنين، بجلسة محاكمة المتهم بقتل جارته وتقطيع جسدها إلى أشلاء، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ «سيدة النهضة».

واستمعت محكمة الجنايات إلى طلبات دفاع المتهم، الذي طلب عرض موكله على الطب الشرعي لبيان ما إذا كان موكله يعاني من أي مرض في المخ كونه أجرى عملية جراحة أثرت على قواه العقلية، ومناقشة جيران المجني عليها والمتهم وسماع أقوالهم بشأن الواقعة، واستدعاء الطبيب الشرعي الذي أعد التقرير الطبي الخاص بالمجني عليها لمناقشته.

وفي وقت سابق، كانت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، أحالتِ القضية رقم 6414 لسنة 2024 جنايات السلام ثانٍ، المتهم فيها مسن بقتل جارته وتقطيع جسدها وإلقاء أشلاء منها في مقلب قمامة مع الاحتفاظ بباقي الجسد في ثلاجته بمنطقة النهضة بمحافظة القاهرة إلى محكمة الجنايات العاجلة بتهمة القتل.

أمام جهات التحقيق، أدلى المتهم باعترافات تفصيلية عن الجريمة، حيث أكد أنه قتل جارته طعنًا، ثم قطع جثمانها إلى أشلاء ألقى البعض من الجثمان في صندوق قمامة، واحتفظ بباقي الجثمان في ثلاجة داخل الشقة لحين التخلص منه في وقت لاحق في محاولة منه لعدم كشف جريمته.

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