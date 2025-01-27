الوكيل الشرعي لأزهر مطروح يتابع انطلاق تصفيات «مسابقة شيخ الأزهر» السنوية في حفظ القرآن الكريم

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تصفيات مسابقة القرآن
تصفيات مسابقة القرآن الكريم بمطروح

 

انطلقت، فعاليات اليوم الأول للتصفيات المؤهلة لنهائيات مسابقة شيخ الأزهر السنوية في حفظ القرآن الكريم، بمقر ديوان المنطقة الأزهرية، تحت رعاية فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية.

وجاءت اختبارات اليوم لعدد 300 مشارك، مقسمين على ثلاث لجان، ولمدة 4ايام، هذا وقد قام على أداء الاختبارات لجنة خارجية من إدارة شئون القرآن، التابعة لقطاع المعاهد الأزهرية.

وحرص فضيلة الشيخ عطية سالم، الوكيل الشرعي للمنطقة، على متابعة اختبارات المسابقة منذ انطلاق اللحظات الأولى لها؛ للاطمئنان على حسن سيرها، مؤكدًا على أنه لا مجال للمحاباة أو المجاملة لأي شخص، وأن التصفيات تسير بشكل ممتاز وبمنتهى الشفافية.

وأكد فضيلة الشيخ صابر الشرقاوي، مدير إدارة شؤون القرآن الكريم بمنطقة مطروح الأزهرية، إلى أنه تقدم للمسابقة نحو (1600) طالبًا وطالبة بالمرحلة الأولى، وتم تصعيد ما يقارب من (300)، ويتنافسون الآن في التصفيات النهائية في أربع مستويات، المُستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا مجودا ومرتلا، والمُستوى الثاني حفظ القرآن كاملًا، المستوى الثالث، حفظ 20 جزءًا، والمُستوى الرابع حفظ 10 أجزاء، على أن يتم تصعيد العشرة الأوائل من كل مستوى، للمسابقة النهائية على مستوى الجمهورية.

وأشار الشرقاوي إلى أن المسابقة تبدأ فعالياتها من اليوم الاثنين، وتستمر لمدة أربعة أيام، على أن  تنتهي أعمال اللجنة يوم الخميس المقبل.

والجدير بالذكر أن الأزهر الشريف يرصد جوائز مالية قيمة للفائزين في المستويات الأربعة عقب إعداد النتيجة النهائية، واعتمادها من الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية.

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