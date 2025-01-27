محافظ القليوبية: تقسيم المناطق إلى مربعات سكنية لتسهيل عملية جمع القمامة

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعًا مع حسام إمام رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر، المتعاقد معها لتقديم خدمات النظافة بحي شرق وغرب شبرا الخيمة ومدينة الخصوص، وذلك لبحث سُبل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة زيادة معدات النظافة وعدد العمال، والعمل بنظام ورديات متتالية على مدار 24 ساعة لضمان نظافة الشوارع بشكل مستمر.

كما أكد على أهمية تقسيم المناطق إلى مربعات ومسارات سكنية لتسهيل عملية جمع القمامة وتخصيص عمال لكل منطقة.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر عن استيائه من مستوى الأداء الحالي، مؤكدًا على اتخاذ إجراءات صارمة بحق المسؤولين المقصرين، وذلك بعد جولة ميدانية قام بها المحافظ كشفت عن العديد من نقاط الخلل في الخدمة المقدمة.

وأكد المحافظ أن المتولد اليومي من القمامة في هذه المناطق يتجاوز 1600 طن، مما يستدعي تضافر الجهود من قبل جميع الأطراف لتحقيق النظافة المطلوبة.

كما شدد على ضرورة زيادة عدد المتعهدين لتكثيف أعمال جمع القمامة من المنازل والقضاء على مشكلة تراكم القمامة بالشوارع.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على تكثيف الجولات الميدانية للمسؤولين لمتابعة سير العمل، والتأكد من تطبيق الخطط الموضوعة، كما تم التأكيد على أهمية توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على النظافة، ودعوتهم للمشاركة في هذا الجهد.

من جانبه، أكد رئيس الشركة، على التزام الشركة بتنفيذ الخطط الموضوعة، والعمل على تحقيق تطلعات المحافظة والمواطنين وبذل المزيد من الجهد للارتقاء بمنظومة النظافة بالمحافظة.

وأضاف محافظ القليوبية، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص المحافظة على توفير بيئة صحية نظيفة للمواطنين، وتحقيق تطلعاتهم في الحصول على خدمات بلدية متميزة، مشيدا بجهود العاملين بشركة نهضة مصر، ومؤكدًا على أهمية استمرار العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وفي ختام الاجتماع، أكد المحافظ على أهمية متابعة تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها بشكل دوري، لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة.