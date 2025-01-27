انطلاق التصفيات قبل النهائية لمسابقة «نحلة التهجي» على مستوى مطروح الأزهرية

انطلقت، اليوم الأثنين، التصفيات قبل النهائية لمسابقة «نحلة التهجي»، على مستوى منطقة مطروح الأزهرية، بمقر معهد فتيات مطروح النموذجي، وذلك تحت رعاية فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية.

وتابع محمود الحلبي، الوكيل الثقافي لمنطقة مطروح الأزهرية، فعاليات المسابقة، حيث استمع إلى آداء الطلاب المشاركين، واطمأن على تنفيذ التصفيات وفقًا للمعايير التي حددها قطاع المعاهد الأزهرية.

وأكد الوكيل الثقافي للمنطقة، خلال الفعاليات على أهمية هذه المسابقات في تعزيز مهارات القراءة والنطق السليم لدى الطلاب، مشيدًا بجهود توجيه اللغة الإنجليزية ولجان التحكيم، على تنظيم المسابقة وحرصهم على تطبيق المعايير المحددة لضمان الشفافية والموضوعية في اختيار الفائزين.

وفي سياق متصل، أوضح الاستاذ سمبل، موجه اللغة الإنجليزية، أن عدد المشاركين بالمسابقة من المرحلة الابتدائية (59)تلميذ وتلميذة، والمرحلة الإعدادية (27) طالبا وطالبة، والمرحلة الثانوية 27 طالبا وطالبة، على مستوى الإدارت التعليمية.

مشيرًا إلى أن الفائزين في التصفيات النهائية سيُصعد منهم اثنان من كل صف دراسي إلى مرحلة قبل النهائي، والتي ستقام خلال فبراير ابمقبل. مؤكدا أن المسابقة تهدف إلى تنمية مهارات التهجي والنطق السليم للغة العربية لدى الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة.