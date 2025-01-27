مصدر بالتعليم: إعلان نتائج التيرم الأول لصفوف النقل بنظام الألوان

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التعليم
التعليم

تستعد حاليا مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، لإعلان نتائج صفوف النقل، بالفصل الدارسي الأول، للعام الدراسي الحالي 2024/2025،.


وفي ذات السياق، قال مصدر داخل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن نتائج صفوف النقل الابتدائي والصف الأول الإعدادي ستُعرض باستخدام نظام الألوان الذي يهدف إلى تقديم صورة واضحة عن مستويات الأداء وتقييمها بشكل مباشر وسهل الفهم.

وأشار المصدر، إلى أن هذا النظام يقوم بتصنيف الدرجات إلى أربع فئات وفق الألوان:  
- اللون الأزرق للطلاب الحاصلين على درجات تتراوح بين 85% إلى 100%، ويمثل الأداء الذي "يفوق التوقعات".  
- اللون الأخضر للطلاب الذين حصلوا على درجات بين 65% إلى أقل من 85%، ويُعبّر عن الأداء الذي "يلبي التوقعات".  
- اللون الأصفر للدرجات من 50% إلى أقل من 65%، ويدل على الأداء الذي "يلبي التوقعات أحيانًا".  
- اللون الأحمر للطلاب الحاصلين على أقل من 50%، ويعكس الأداء الذي "يقل عن التوقعات".  

وأكد أن هذا النظام يهدف إلى تسهيل فهم النتائج وتحليلها من قبل الطلاب وأولياء الأمور، بالإضافة إلى مساعدة المدارس على تحديد الفئات التي تحتاج إلى دعم إضافي لتحسين الأداء الدراسي.

وقال المصدر، إنه سيتم إعلان النتائج قريبًا فور الانتهاء من مراجعة البيانات واعتمادها رسميًا.

 

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