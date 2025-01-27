دماء تسيل وألفاظ نابية.. تطورات مشاجرة طالبات مدرسة التجمع الخامس

أمرت جهات التحقيق المختصة باستعجال تقرير الطب الشرعي الخاص بالطالبة «كارما»، ضحية «فيديو مشاجرة طالبات بمدرسة دولية بالتجمع الخامس»، لبيان مدى إصابتها والوقوف على ملابسات الواقعة.



تصدرت واقعة مشاجرة طالبات المدرسة الدولية بمنطقة التجمع الخامس، مواقع التواصل الاجتماعي، نكشف لكم في هذا التقرير القصة الكاملة.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجروبات المدارس فيديو لمشاجرة وتعدى طالبتين على طالبة أصغر منهم سنا وسبها بألفاظ نابية، ثم ضربتها بقوة على رأسها ووجها حتى سالت الدمـاء منها.

كشفت التحريات الأولية لرجال مباحث القاهرة، أن السبب خلاف على المرور بممر المدرسة، أن الطالبة المجني عليها كانت تسير بالأمام وخلفها طالبة أخرى وطلبت الأخيرة من الأولى الإسراع بالمشي وفتح الطريق، ونشبت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة استعانت فيها الطالبة الثانية بشقيقتها وتعدوا على الأولى بالضرب المبرح.

كانت قد تلقت مديرية أمن القاهرة بلاغًا من أسرة الطالبة، والتي أفادت بتعرض ابنتهم للضرب على يد زميلتيها مما أدى إلى إصابتها ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، حيث بدأت في سماع أقوال الشهود وإجراء التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية