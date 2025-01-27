طلاب جامعة بنها يحتفلون بعيد الشرطة مع قوات الأمن

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الاحتفال بعيد الشرطة
الاحتفال بعيد الشرطة

شارك طلاب جامعة بنها، اليوم الاثنين، في الاحتفال بعيد الشرطة والموافق 25 يناير من كل عام، وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، وذلك من خلال مبادرة لتوزيع باقات من الورود على الضباط وأمناء الشرطة، تعبيرا عن التقدير والاحترام للدور العظيم الذي يقوم به رجال الشرطة في حماية الوطن.


من جانبه أكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن جامعة بنها حريصة على حث طلابها للمشاركة في مثل هذه الاحتفالات والتي تعد بمثابة رسالة شكر وامتنان لرجال الشرطة البواسل لتنمية روح الانتماء والولاء لديهم.

ولفت رئيس جامعة بنها إلي أن الجامعة تقدر وتثمن التضحيات التي يقوم بها رجال الشرطة ودورهم فى تحقيق الأمن والأمان في ربوع الوطن ودعم مسيرة البناء والتنمية.

الاحتفال بعيد الشرطة

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الاحتفال بعيد الشرطة رئيس جامعة بنها طلاب جامعة بنها ناصر الجيزاوي

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