تمهيدًا لافتتاحه قريبًا.. محافظ المنيا يتفقد التجهيزات النهائية لقصر ثقافة أبوقرقاص

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بوابة الفجر

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، صباح اليوم، التجهيزات النهائية لقصر ثقافة أبوقرقاص، تمهيدًا لافتتاحه قريبًا كإضافة مميزة وإثراء للبيئة الثقافية بالمحافظة، مؤكدا أن القصر سيسهم في رفع الوعي الثقافي، وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة، وتنفيذ رؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة، من خلال تقديم أنشطة وبرامج فنية وثقافية، خاصة للنشء والشباب، ضمن المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”.

وأشار المحافظ إلى أهمية مراعاة معايير الأمن والسلامة والالتزام بالاشتراطات الفنية ولضمان جاهزية القصر لاستضافة الفعاليات المختلفة، مشددًا على دور قصور الثقافة كمنارات فكرية وإبداعية تدعم الحركة الثقافية بالمجتمع.

استمع المحافظ إلى عرض تفصيلي عن الأعمال الانشائية للقصر بنسبة إنجاز تخطت الـ 95% ومقام، على مساحة 800 متر مربع ويتكون من أربعة طوابق تشمل مسرحًا، مكتبات عامة وأخرى للطفل، قاعات متعددة الأنشطة، نادي الأدب، قاعة للفنون التشكيلية، ومرافق فنية وإدارية أخرى.

وأوضحت مدير عام ثقافة المنيا، أن الأنشطة الثقافية مستمرة حاليًا في موقع بديل لحين افتتاح القصر قريبًا، بحضور عدد من القيادات المحلية والثقافية.

جاء ذلك بحضور، رحاب توفيق مدير فرع ثقافة المنيا، احسان كامل مديرة قصر ثقافة أبوقرقاص، هشام الضوى رئيس مركز أبوقرقاص.

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