نقيب المهندسين يستقبل وفد الجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا لبحث آفاق التعاون المشترك

استقبل المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، وفد الجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا برئاسة السيدة لوه خوي، عضو مجموعة قيادة الجمعية ومدير إدارة التعاون الدولي. حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس النقابة، منهم الدكتور المهندس أحمد البدوي سيد، وكيل النقابة، والدكتور المهندس سعد مكرم، أمين الصندوق المساعد، والمهندس محمد الواضح، رئيس لجنة الشباب والتواصل الطلابي، إلى جانب وفد الجمعية الصينية الذي ضم قيادات بارزة في مجالات التنمية الاستراتيجية والتعاون الدولي.

تعزيز التعاون الهندسي بين مصر والصين

أكد المهندس طارق النبراوي خلال اللقاء عمق العلاقات المصرية الصينية، مشيرًا إلى التعاون الكبير بين البلدين خلال السنوات العشر الأخيرة، خاصة في المجالات الهندسية. وشدد النبراوي على حرص النقابة على تطوير مهارات المهندسين الشباب عبر دورات تدريبية نظرية وعملية لتأهيلهم لسوق العمل محليًا ودوليًا.

وفي هذا السياق، أبدت السيدة لوه خوي استعداد الجمعية الصينية لتدريب المهندسين المصريين في الصين، مع التركيز على التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، مشددة على أهمية منح شهادات معتمدة للمشاركين في هذه البرامج.

فتح مجالات جديدة للتعاون

طرح نقيب المهندسين مقترحات للتعاون في مجالات "المباني الشاهقة، والطاقة الجديدة والمتجددة، وإعمار القرى والمدن محدودة الموارد"، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق نتائج سريعة من خلال اجتماعات مكثفة واستعداد النقابة لتنفيذ برامج تدريبية داخل مصر أو الصين.

من جانبه، سلط الدكتور أحمد البدوي سيد الضوء على الخدمات التي تقدمها النقابة لأعضائها، ومنها الرعاية الصحية والمعاشات والإسكان، مؤكدًا تطور الخدمات بشكل مستمر.

كما دعا الدكتور سعد مكرم إلى توسيع التعاون ليشمل المكاتب الاستشارية الهندسية وبيوت الخبرة، بما يسهم في تبادل الخبرات بين الجانبين.

تعزيز التبادل العلمي والهندسي

أكدت السيدة لوه خوي رغبة الجمعية الصينية في بناء جسر للتعاون العلمي الهندسي مع نقابة المهندسين المصرية، داعية النقابة للانضمام إلى اتحاد نقابات المهندسين الصينية.

وأشارت إلى جهود الجمعية في تقديم التعليم الهندسي باللغتين الصينية والإنجليزية، إلى جانب إطلاق جائزة للتفوق في العلوم الهندسية لتشجيع الكفاءات.

كما أوضحت خوي أن الجمعية تسعى لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتنمية المستدامة، مع التركيز على إنشاء منصة للتبادل العلمي والهندسي بين الشباب المهندسين من البلدين.

تعاون عربي صيني

شهدت الزيارة لقاء الوفد الصيني بالدكتور المهندس عادل الحديثي، أمين عام اتحاد المهندسين العرب، حيث أكد الحديثي على عمق العلاقات بين مصر والصين، مقترحًا توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد والجمعية الصينية لتعزيز تبادل الخبرات.

واختتم اللقاء بتأكيد الجانبين على أهمية استمرار الحوار والعمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار الهندسي، مما يفتح آفاقًا واسعة للتعاون المثمر بين المهندسين في مصر والصين.

1000288430

1000288432

1000288428