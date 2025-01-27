حبس ممرض قام بتصوير زميلته أثناء تغيير ملابسها في كرداسة

حوادث
ارشفية
ارشفية

أمرت النيابة العامة، بحبس عامل صور زميلته خلسة أثناء تبديل ملابسها داخل حمام مستوصف طبي محل عملها بمنطقة كرداسة.

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع عامل صور زميلته خلسة أثناء تبديل ملابسها داخل حمام مستوصف طبي محل عملها بمنطقة كرداسة.

اعترافات المتهم

واعترف المتهم (ممرض) بارتكابه للواقعة، قائلا، انتظرت إنهاء ساعات عملها، وأثناء دخولها للحمام لتبديل ملابسها، قمت بتصويرها

صورها خلسة

تلقي ضباط مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من عاملة بمستوصف طبي تتهم زميلتها بتصويرها خلسة أثناء تبديل ملابسها داخل الحمام بمحل عملها، وقيامه بإرسال الفيديوهات لها وابتزازها لإقامة علاقة غير شرعية معه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الفيديوهات التحقيقات النيابة العامة تباشر النيابة العامة النيابة العام غير شرعي علاقة غير شرعية

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