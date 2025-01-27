إحالة تشكيل عصابي لسرقة الحقائب بأسلوب النشل بالمطرية للمحاكمة

أمرت نيابة المطرية باحالة تشكيل عصابي مكون من 3 سيدات، بتهمة ارتكاب وقائع سرقة الحقائب بأسلوب النشل للمحاكمة

البداية كانت عندما نجحت قوة أمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط تشكيل عصابى ضم (3 سيدات "لاثنتين منهن معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المطرية، تخصص نشاطهن الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الحقائب بأسلوب "النشل".

وبمواجهتهن اعترفن بارتكاب 11 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهن ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.