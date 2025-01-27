ماس كهربائي.. التحقيقات تكشف سبب نشوب حريق بمصنع "تنر" في كرداسة

كشفت التحقيقات، عن تفاصيل نشوب حريق هائل داخل أحد المنازل بمنطقة ناهيا بدائرة مركز كرداسة، وتبين أن ماس كهربائي السبب

وتبين أن المنزل به مخزن تنر غير مرخص وتمكنت القوات من السيطرة علي الحريق.

تباشر النيابة العامة، التحقيق في نشوب حريق بعقار حوله مالكه إلى مصنع "تنر" بإحدى قرى كرداسة، ولم يسفر عن إصابات

حريق بمصنع تنر

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد نشوف حريق بعقار في قرية تابعة لمركز كرداسة، انتقل رجال الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتم محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، قبل امتدادها للعقارات المجاورة.





وتبين من خلال المعاينة الأولية، أن الحريق اندلع بعقار، وتم تحويله إلى مصنع تنر، وحُرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لمباشرة النيابة المختصة التحقيق.