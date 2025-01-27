قبل النطق بالحكم.. ماذا قال ممثل النيابة في مقتل ممرض المنيا؟



تُسدل محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية اليوم، الستار علي قضية مقتل ممرض المنيا وتقطيع جسده لأشلاء بالزاوية الحمراء، وذلك بالنطق بالحكم علي المتهمين بعد احالتهم للمفتي.

كان شهدت الجلسات السابقة، مرافعة قوية للنيابة العامة، وقال ممثل النيابة إن المتهمين أقروا بارتكاب جريمة قتل الممرض مينا موسى، فيما أكدت التحقيقات أن المتهم تحصل على المنشار من سوق الخميس قبل ارتكاب الواقعة بـ3 أيام فقط.

وقال ممثل النيابة، إن واقعة قتل الممرض مينا موسى جريمة ارتعدت لها الأبدان، وتألمت لها نفوس، مضيفا أن الضحية مينا، شاب في العشرينيات من العمر خرج بحثا عن لقمة العيش للعمل في التمريض، ولم يعد إلى أهله بل عاد بعض أشلاء ممزقة، كما أن المتهم إبراهيم ويعمل ممرضا يفترض في وظيفته الرحمة وقد خلى منها ويفترض فيه الأمانة وقد خانها.

وفي وقت سابق، كشفت تحقيقات النيابة الأولية في واقعة مقتل الشاب مينا بمنطقة الزاوية الحمراء في القاهرة، عن تفاصيل ارتكاب المتهمين للواقعة، فأوضحت أن المتهمَين طمعا في الحصول على مقابل مادي من والد الشاب، فخططا لنشر إعلان وهمي يطلب ممرضين لأحد الأشخاص بمرتب مغري ولاستدراج أي شخص بحجة توفير فرصة عمل في مجال التمريض، وسيكون المقابل المادي لها ضخما للغاية لإغراء الضحية.