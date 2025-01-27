تشكيل الاتحاد المتوقع أمام ضمك في الجولة السابعة عشر من دوري روشن السعودي

حدد الفرنسي لوران بلان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة ضمك، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الاتحاد ضد ضمك

ينزل العميد ضيفًا ثقيلًا على ضمك، اليوم الإثنين الموافق 27 يناير 2025، ضمن منافسات الجول الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، والخامسة وخمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام ضمك

في حراسة المرمى: رايكوفيتش.

في خط الدفاع: الشنقيطي، بيريرا، كادش، ميتاي.

في خط الوسط: كانتي، عوار، فابينو.

في خط الهجوم: بيرجيون، بنزيما، العبود.

ويحتل الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 43، بينما يأتي ضمك في المركز 12 برصيد 18 نقطة.

وتنقل مباراة الاتحاد مع ضمك عبر شبكة قنوات "SSC" السعودية الرياضية الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

