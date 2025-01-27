تصادم مروع بالفيوم يودي بحياة سيدة شابة

محافظات
بوابة الفجر

شهدت مدينة الفيوم حادثًا مأساويًا أودى بحياة سيدة شابة أثناء عبورها الطريق المؤدي إلى نادي قارون، بعد أن صدمتها سيارة مسرعة.

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من العميد حسن أبو عقرب، مأمور قسم شرطة الفيوم أول، يفيد بوفاة منال شعبان عبد الجواد، البالغة من العمر 35 عامًا، وهي ربة منزل، نتيجة تعرضها لحادث سير.

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تفاصيل الحادث
وأوضحت تحريات المقدم أحمد السوهاجي، رئيس مباحث قسم شرطة الفيوم أول، أن السيدة كانت تعبر الطريق عندما فوجئت بسيارة يقودها شاب عشريني بسرعة زائدة، مما أدى إلى دهسها ووفاتها في الحال.

على الفور، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على السائق المتسبب في الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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تحقيقات النيابة
باشرت نيابة بندر الفيوم التحقيق في الحادث، حيث أمرت بالتحفظ على السيارة والسائق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
أثار الحادث حالة من الحزن والغضب بين أهالي المنطقة، الذين طالبوا بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة للحد من الحوادث الناتجة عن القيادة المتهورة، خاصة في الطرق المؤدية للمناطق الحيوية مثل نادي قارون.
ويُعد هذا الحادث واحدًا من سلسلة حوادث مشابهة تشهدها مدينة الفيوم، مما يستدعي تكثيف الرقابة المرورية لضمان سلامة المواطنين على الطرق.

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