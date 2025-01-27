وزير التموين والتجارة الداخلية يطمئن على توافر الخبز والسلع الأساسية وتشديد الرقابة على الأسواق

في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على ضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسواق، وتعزيز آليات الرقابة التموينية، أجرى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، جولة تفقدية مفاجئة بنطاق محافظة الجيزة، وذلك للاطمئنان على توافر الخبز البلدي المدعم للمواطنين ومتابعة مستوى الخدمات التموينية المقدمة.

وشملت الجولة عددًا من المخابز البلدية والسياحية ومنافذ توزيع السلع التموينية والمجمعات الاستهلاكية، حيث حرص الوزير على الاستماع إلى آراء المواطنين وملاحظاتهم بشأن منظومة الدعم والتموين، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في تطوير خدماتها بما يضمن حصول المواطن على حقه في الدعم بكفاءة وجودة عالية، كما شدد الوزير على أهمية التواجد الميداني لمتابعة تنفيذ السياسات التموينية على أرض الواقع والتأكد من انتظام سير العمل في المنشآت التموينية.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تعمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مع تكثيف الحملات الرقابية لضمان توافر المنتجات بأسعار عادلة ومنع أي ممارسات احتكارية، كما أشار إلى أن الوزارة ماضية في تطوير المجمعات الاستهلاكية والمخابز لضمان تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وفي هذا السياق، أكد الوزير على أهمية تكثيف الرقابة التموينية على كافة المنافذ والأسواق، مشددًا على أن التواجد الميداني المستمر يساهم في رصد أي تجاوزات أو مشكلات قد تواجه المواطنين، والعمل على حلها فورًا، كما وجه الدكتور شريف فاروق جميع مديريات التموين على مستوى الجمهورية بضرورة تكثيف المرور الميداني والتفاعل المباشر مع المواطنين لرصد آرائهم وشكاواهم واتخاذ الإجراءات العاجلة لمعالجة أي معوقات في منظومة التموين والدعم، بما يضمن تقديم خدمة أفضل لجميع المواطنين.

كما تم المرور علي احد المخابز السياحية ووجد لدية بعض المخالفات المرتبطة بعدم الاعلان عن الاسعار وعدم الالتزام بالأوزان المقررة، وعلي الفور وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قطاع الرقابة والتوزبع باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات الموجودة بالمخبز.



وقد رافق الوزير في جولته كل من اللواء وليد أبو المجد، نائب الوزير، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والأستاذ أحمد كمال، معاون الوزير للمشروعات والمتحدث الرسمي، والأستاذ ممدوح وليم، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الرقابة، حيث تفقدوا مع السيد الدكتور الوزير عددًا من المنشآت التموينية، وتم التوجيه باتخاذ الإجراءات الفورية لحل أي معوقات تواجه المواطنين في الحصول على الخدمات التموينية.