الليلة..داليا مصطفي تكشف أسرار مسيرتها الفنية بواحد من الناس

الفجر الفني
برنامج واحد من الناس
برنامج واحد من الناس

في حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي في العاشرة مساء اليوم الاثنين  علي شاشة الحياة، الفنانة داليا مصطفي والتي تفتح قلبها وتكشف أسرار تذاع لاول مرة عن مسيرتها الفنية وعن حياتها الخاصة  ، واصعب قرار اخدته في حياتها، وكيف تعرضت للخديعة من أقرب صديقاتها.

 

تفاصيل الحلقة

 

 

كما تتحدث عن بدايته ومرحلة المدرسة وعلاقتها بوالديها، وأسرتها وأولادها سليم وسلمي  وكيف تتعامل معاهم.

 

وامنيتها أن تكون مهندسة والتي لم تتحق ودخولها معهد الفنون المسرحية واول أعمالها المسرحية " دستور يا اسيادنا " واعقبها مرحلة التليفزيون والمشاركة في العديد من الأعمال الدرامية المتميزة   ومنها العصيان واولاد الأكابر،علاقة مشروعة – البيت الكبير – قمر هادى – جراب حواء – سرايا عابدين – الابطال – البر الغربى – تاجر السعادة – انا عشقت )

كما تتحدث عن أعماله السينمائية ومنها طباخ الريس – شورت وفانلة وكاب –اضحك الصورة تطلع حلوة – خلى الدماع صاحى  )

كما تتحدث عن عودتها للسينما بعد غياب ل ١٢ عام من خلال فيلم رعب  (قبل الاربعين )

كما تتحدث عن علاقتها بعمتها الفنانة ناهد رشدي. 


 وعن أزمة مرضها واكتشافها  إنه ا مريضة بالسكر.. وكيف تعاملت مع المرض وتصريحها  ان السكر جالي بسبب الخذلان والاسي والسيطرة ؟

 

تفاصيل برنامج واحد من الناس

 

 

يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء اليوم الاثنين.. قناة الحياة

الفنانة داليا مصطفي برنامج واحد من الناس داليا مصطفى شاشة الحياة عمرو الليثى

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