‏وسائل إعلام إيرانية: إيران تطلق صواريخ موجهة بالذكاء الاصطناعي خلال مناورات عسكرية في مياه الخليج

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بوابة الفجر

أفادت ‏وسائل إعلام إيرانية، بأن إيران أطلقت صواريخ موجهة بالذكاء الاصطناعي خلال مناورات عسكرية في مياه الخليج.

وقد أعلن ‏الجيش الإسرائيلي، تنفيذ ضربات دقيقة على أهداف عسكرية في إيران.

وقالت ‏مصادر، إن الضربة الإسرائيلية كانت مكونة من عدة مراحل وهدفها التدمير التام للدفاعات الجوية الإيرانية.

وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني عن إطلاق 200 صاروخ باتجاه إسرائيل في هجومٍ هو الأكبر من نوعه منذ فترة.

وأكدت وسائل إعلام متعددة، أن هذه الصواريخ استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية حساسة، مما يزيد من احتمال تصاعد الصراع في المنطقة.

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