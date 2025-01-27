أحمد رضا يخوض مرانه الأول مع الأهلي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أحمد رضا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  مرانه الأول مع اللاعبين بعد انضمامه للفريق قادما من نادي بتروجت لمدة ٤ سنوات ونصف السنة.

أحمد رضا يخوض مرانه الأول مع الأهلي

حرص الجهاز الفني واللاعبين على الترحيب باللاعب، قبل أن يشارك في التدريبات الجماعية على ملعب مختار التتش استعدادا للمباريات القادمة.


وواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش استعدادا لمواجهة فريق مودرن سبورت ضمن منافسات الجولة القادمة من بطولة الدوري الممتاز.


كان الأهلي قد تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري.
 

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أحمد رضا يخوض مرانه الأول مع الأهلي