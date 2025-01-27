جنايات المنيا تعاقب متهم بـ المشدد وتبرأ 6 آخرين في قضيتين مختلفتين

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بوابة الفجر

قضت محكمة جنايات المنيا الدائرة الثالثة بمركز بني مزار اليوم، بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات على المتهم (س، ع، أ) البالغ من العمر 33 عامًا، والذي يعمل كعامل ويقيم في مركز بني مزار.

جاء الحكم نتيجة لتسببه في إحداث عاهة مستديمة لجاره إثر خلافات بين الجيران، كما ألزمت المحكمة المتهم بدفع المصاريف الجنائية، وأحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

في سياق آخر، برأت المحكمة ستة متهمين آخرين من سكان مركز بني مزار من تهم تتعلق بحيازة المخدرات والاتجار بها، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية دون ترخيص.

وكان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهم متنوعة، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات عليهم.

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