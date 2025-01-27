نجوم صناعة السينما ضيوف صالون الأوبرا الثقافى

الفجر الفني
السينما والذكاء الاصطناعي
السينما والذكاء الاصطناعي

فى إطار فعاليات وزارة الثقافة التنويرية لمواكبة التطور وتطويع أدواته تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن نشاطها الثقافى والفكرى فى الواحدة ظهر الجمعة ٣١ يناير على المسرح الصغير صالون ثقافى بعنوان " السينما والذكاء الإصطناعى.. فرص وتحديات "  بمشاركة نخبة من  صناع السينما هم " النجم حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى  ، المنتج الدكتور مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين  ، المؤلف والملحن خالد حماد، المخرج مجدى أحمد على  ، المهندس عدلى توما رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جيميناى  إفريقيا وتديره السفيرة لمياء مخيمر القنصل العام السابق لمصر بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

 

 

تفاصيل اللقاء

 

 

يتناول اللقاء إستثمار الذكاء الإصطناعى فى تطوير صناعة السينما وتقنياته الفريده لإنتاج مشاهد مميزة إلى جانب إستعراض السلبيات التى قد تنتج بسبب إستخداماته الخاطئة وغيرها.

الدكتور مدحت العدل الدكتورة لمياء زايد الذكاء الاصطناعي القاهرة السينمائي الدولي دار الأوبرا المصرية

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