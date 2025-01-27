مجلس نادي هيئة التدريس بجامعة الفيوم يطالب باستعادة 185 فدانًا

محافظات
بوابة الفجر

طالب مجلس إدارة نادي هيئة التدريس بجامعة الفيوم باستعادة 185 فدانًا من الأراضي المخصصة للجامعة، بهدف إقامة منشآت تعليمية جديدة تستوعب الأعداد المتزايدة من الطلاب، مما يعزز من قدرة الجامعة على تلبية الاحتياجات التعليمية المتنامية.

جاء هذا المطلب خلال اجتماع لنادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الفيوم، برئاسة الدكتور نور الرمادي، وبحضور عدد من الشخصيات البارزة من أساتذة الجامعة، بينهم الدكتور خالد الخشاب، عميد كلية الطب الأسبق، والدكتور محمد كمال سيف النصر، وكيل كلية الطب الأسبق، والدكتور عدلي سعداوي، عميد معهد حوض النيل الأسبق، والدكتورة وفاء يسري، وكيل كلية الخدمة الاجتماعية، والدكتور أحمد فتحي الخطيب، الأستاذ بكلية الطب.

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أكد الدكتور محمد كمال سيف النصر، خلال الاجتماع، أن تلك الأراضي تُعد ضرورة استراتيجية لتطوير البنية التحتية للجامعة، خاصة مع الإقبال الكبير على الالتحاق بالجامعة من أبناء محافظة الفيوم والمحافظات المجاورة. وأوضح أن العديد من الجامعات المصرية، مثل جامعة القاهرة، استفادت من تخصيص أراضٍ في المدن الجديدة لتوسيع أنشطتها، مشيرًا إلى حصول جامعة القاهرة على قطعة أرض كبيرة بمدينة 6 أكتوبر لإنشاء كليات جديدة.

وأضاف سيف النصر أن مجلس إدارة النادي وجه طلبًا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل لإعادة الأراضي المخصصة للجامعة، مؤكدًا أن هذه الأراضي تُعد حقًا أصيلًا للجامعة وأن استعادتها ضرورة لضمان مستقبل العملية التعليمية في المحافظة.

يُذكر أن جامعة الفيوم تسعى جاهدة لتطوير منشآتها التعليمية والبنية التحتية لتلبية احتياجات الطلاب، في ظل تزايد أعداد المتقدمين وتنامي دور الجامعة كمركز علمي وتعليمي يخدم منطقة وسط مصر.

اعضاء هيئة التدريس الدكتور عدلي سعداوي الدكتور خالد الخشاب هيئة التدريس بجامعة الفيوم رئيس جامعة الفيوم نادي أعضاء هيئة التدريس معهد حوض النيل نائب رئيس جامعة الفيوم

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