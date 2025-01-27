تعليم مطروح: إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول نهاية الأسبوع المقبل

محافظات
وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح

 

                  

صرحت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن أعمال التصحيح وتقدير الدرجات الخاصة بأوراق إجابات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية انطلقت وسط أجواء هادئة يسودها الانضباط والالتزام والتعاون حيث يؤدي كافة المشاركين بها دورهم المنوط بهم وفق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل

وأوضحت وكيل الوزارة أنه تم التأكيد على جميع المشاركين فى أعمال تقدير الدرجات بالالتزام الكامل بالضوابط الوزارية الخاصة بعملية تقدير الدرجات وضرورة التحلى بالشفافية والمصداقية والدقة أثناء أداء عملهم بالإضافة إلي عدم التسرع فى أداء العمل المكلفين به من أجل صالح أبنائنا الطلاب والحصول على حقوقهم كاملًة.

وأكدت أنه من المنتظر اعتماد السيد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لنتيحة الشهادة الاعدادية نهاية الأسبوع المقبل بإذن الله مشيرة أن تعليم مطروح لن يدخر جهدا في تقديم سبل الدعم والمعاونة للزملاء المعلمين عامة وخاصة المشاركين منهم في أعمال التصحيح للشهادة الإعدادية كذلك أعضاء لجنة النظام والمراقبة وتوفير المناخ التربوي المناسب لضمان أداء عملهم المنوطين به علي أكمل وجه.

التربية والتعلي الشهادة الإعدادي الأسبوع المقبل إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الأول أوراق إجابات تعليم مطروح نتيجة الفصل الدراسي الأول

مواد متعلقة

انطلاق التصفيات قبل النهائية لمسابقة «نحلة التهجي» على مستوى مطروح الأزهرية

الوكيل الشرعي لأزهر مطروح يتابع انطلاق تصفيات «مسابقة شيخ الأزهر» السنوية في حفظ القرآن الكريم

مطروح تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

اللواء خالد شعيب يفتتح سوق اليوم الواحد بمدينة مطروح

محافظ مطروح يتفقد حملة النظافة علي منطقة عمارات محدودي الدخل

تموين مطروح ينظم سوق اليوم الواحد لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالتعاون مع الغرفة التجارية

رئيس شركة مياه مطروح يقوم بجولة تفقدية لروافع المياه بالمحافظة

منتخب مطروح لكرة اليد يتسلمون الزى الرسمى الخاص ببطولة الجمهورية لكرة اليد " النسخة الأولى "

الأكثر قراءة

عاجل.. جروس يعلن تشكيل الزمالك أمام الجونة في الدوري

بعد تلقيه عرضا كرواتيا.. جروس يرفض رحيل هذا اللاعب

سياسات تغير المناخ في مصر لاحمد فتحي يشارك بمعرض الكتاب

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على تشيلسي بفوز مثير 3-1 في قمة الدوري الإنجليزي بمشاركة النجم المصري عمر مرموش

بقيادة بنزيما.. تشكيل اتحاد جدة الرسمي أمام ضمك في دوري روشن السعودي

خاص.. إيقاف منتظر لثنائي طاقم حكام مباراة الأهلي وبيراميدز

عاجل.. إعدام المتهمين بقتل ممرض في منطقة الزاوية الحمراء

30 يناير.. نظر الاستئناف المقدم من اللاعب المحمدي علي حكم حبسه