رئيس جامعة أسيوط يشهد افتتاح معسكر إعداد القادة بالجامعة

افتتح الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط اليوم الإثنين معسكر إعداد القادة تحت شعار قادة وقيادة من أجل مصر والمستمر فعّالياته حتى يوم 30 يناير 2025

وجاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة، وتنظيم الدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، ومحمد سيد علي مدير المعسكر والدكتور دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق، والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، وشوكت صابر أمين عام الجامعة، إلى جانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة؛ بمختلف الكليات، والجهاز الإدارى بالجامعة.

وفى مستهل كلمته، أعرب الدكتور أحمد المنشاوي؛ عن سعادته بالمشاركة فى هذا المعسكر المتميز؛ مشيدًا بنشاطه المشرف؛ في الشكل، والمضمون، والذي يعبر بوضوح عن حجم المجهود المبذول من اللجنة المنظمة، وكافة المشاركين؛ سواء أسرة طلاب من أجل مصر، واتحاد طلاب الجامعة، وإدارة إعداد القادة ورعاية المتميزين، بالإدارة العامة لرعاية الطلاب.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط إن واقعنا الراهن يمثل حلقة جديدة من سلسلة حلقات تاريخنا المتصل، والذي نرصد من خلاله الظواهر المتغيرة، والتحديات المتجددة، مؤكدًا: إننا نحاول جاهدين أن نبني، وننمي لنغير الواقع الحالي على نحوٍ نرضاه، ونفتخر به، واضعين نصب أعيننا توفير حياة كريمة لأبنائنا، مع إدراك متغيرات العصر المتسارعة، وشواغله الجديدة.

ولفت رئيس جامعة أسيوط؛ إلى الجهود الدؤوبة التى تبذلها القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشرطة، والتي بفضلها ستظل بلادنا بمأمن من تلك الاضطرابات، مهما فعل الأعداء من محاولات؛ لزرع الأفكار الهدامة، ونشر الشائعات المغرضة.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط: إن معسكر إعداد القادة يقدم منصة حوارية مميزة؛ لتكون بداية لمُبادرات شبابية؛ تتصدى للتحديات المُجتمعية، والتعرف على اهتمامات الشباب، ومواهبهم، واستنباط طرق تفكيرهم، فضلًا عن التعرف على أفكارهم من خلال المُناقشة المفتوحة، والتي تُسهِم في نشر ثقافة المُشاركة المُجتمعية، وتشكيل وعي مُشترك قائم على؛ العمل الدؤوب، والأمل في الغد.

وثمّن سيادته؛ أنشطة، وفعّاليات المعسكر المميزة على كافة المستويات، والتى تعمل على تنمية مهارات القيادة اللازمة؛ لبناء الشخصية، والتعرف على دور المرأة في المجتمع، فضلًا عن مُناقشة الحقوق، والواجبات القانونية؛ للطالب الجامعي، والتوعية بطرق المذاكرة ومهارات العرض التقديمي، ودور الأنشطة الطلابية في المكون الوجداني، والتواصل الأسري، والتنشئة الأسرية وأثرهما على الطالب، والتسامح وقبول الآخر في الفكر الإسلامي.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد المولى: إن معسكر إعداد القادة يعكس حرص إدارة الجامعة على إعداد قيادات شابة، واعية، محبة للوطن الذي يستحق من شبابه كل الحب، والاحترام، والإخلاص في العمل من أجل رفعته، ورقيه، ولذلك تدعم الجامعة طلابها أكاديميًا، ونفسيًا، واجتماعيًا، لضمان نجاحهم وتفوقهم علميًا وعمليًا، كما تحرص على دعم الأنشطة الطلابية لتنمية قدرات الطلاب، وزيادة وعيهم بشتى المجالات، وقدرتهم على تحمل المسئولية.

وأشار الطالب مارتن ناصر؛ إلى أن جامعة أسيوط العريقة تمثل مصنعًا للقيادات الطلابية الواعدة، حيث تحرص إدارة الجامعة على تقديم كافة سبل الدعم، لفعاليات الأنشطة الطلابية المتنوعة، واحتواء الطلاب، وتلبية متطلباتهم للخروج بأنشطة مشرفة، تحقق الفوائد المرجوة لهم، موضحًا أن الجامعة تتميز ببرامج معسكر إعداد القادة، التي تقدم محاضرات تتناول موضوعات تواكب العصر، وتسهم في اكتشاف قدرات الطلاب الكامنة، وفي تغيير أسلوب حياتهم ليكونوا أكثر قياديةً، وتفاعلًا، وتأثيرًا، في المجتمع.

ويأتي المعسكر؛ بتنظيم داليا شوبك مسئول تنفيذ برنامج المعسكر، ومحمد سيد محمد منسق المعسكر، ومسئول الاتصال بأسرة طلاب من أجل مصر، والطالب مارتن ناصر رئيس اتحاد الطلاب، ومقرر الأسرة، والطالب صلاح النديم نائب رئيس اتحاد الطلاب.



والجدير بالذكر؛ إن اليوم الأول من المعسكر شهد؛ عِدة محاضرات منها تمكين المرأة؛ للدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة، ودور الأنشطة الطلابية في المكون الوجداني؛ للدكتور هيثم إبراهيم مديرعام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، وفنون، وطرق المذاكرة، ومهارات العرض التقديمي؛ للدكتورة أسماء أبوبكر مدرس مساعد بكلية التمريض، والتواصل الأسري، والتنشئة الأسرية، وأثرهما على الطالب لمحمد صلاح الدين استشارى تدريب بوزارة التضامن الاجتماعي.

ويتناول اليوم الثاني؛ عِدة محاضرات توعوية منها: الحقوق، والواجبات القانونية للطالب الجامعي؛ للدكتور دويب حسين صابر المستشارالقانونى لرئيس الجامعة، والتسامح وقبول الآخر في الفكر الإسلامي؛ للدكتور حشمت المفتى أستاذ التفسير، وعلوم القرآن بكلية أصول الدين- جامعة الأزهر بأسيوط، وفنون الإيتيكيت؛ للدكتورة فاطمة الزهرى أستاذ مساعد بكلية التربية النوعية.

وأما اليوم الثالث؛ يتناول العديد من المحاضرات منها: دور اللياقة البدنية في الدعم النفسي للقائد؛ للدكتور على نور أستاذ مساعد بكلية علوم الرياضة، وفلسفة صناعة القرار؛ للمهندس محمد عاطف مهندس بالشركة المصرية للمطارات، الطالب الجامعي، والتعامل مع الجمهور؛ لعز الدين المنصورى أمين كلية الآداب، الموارد البشرية ودورها في تنمية الشخصية القيادية؛ لمحمد مروان مدرب الموارد البشرية، والتطوير الوظيفي.

وفى اليوم الأخير؛ تناقش محاضرة الدكتور على حسين المدرس بكلية الحاسبات والمعلومات، ومدير مركز تطوير نظم المعلومات الإدارية؛ " المراهنات، والمقامرة عبر الإنترنت، ومخاطر "الدارك ويب"، وتناقش محاضرة محمد جمعة مدير إدارة الفنون عن "دور الفنون فى بناء الوجدان"، إلى جانب تقديم برامج ترويجية على مدار ثلاثة أيام وتشمل "رياضية، ثقافية، فنية، اجتماعية".