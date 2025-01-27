"لكن لإمتى".. "الفجر" تلتقي أميرة البيلي قبل توقيع ديوانها الشعري الجديد في معرض الكتاب 2025

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بوابة الفجر

 يعد معرض القاهرة الدولي للكتاب هو أكبر حدث ثقافي في العالم العربي وإفريقيا، يجمع دور نشر محلية ودولية ويستضيف ندوات وتوقيعات كتب، نسخة 2025 تُقدم منصة مميزة لعشاق القراءة لاستكشاف أحدث الإصدارات والتواصل مع الكتاب والمبدعين.

وجاءت  الشاعرة  "أميرة البيلي"  من مدينة الإسكندرية، مدينة الثقافة والفنون الماريا عروس البحر المتوسط، لتشارك  هذا العام بدايون عنوانه "لكن لإمتى".

وبدأت مسيرة  "البيلي" الشعرية، على مواقع التواصل الاجتماعي،  "فيسبوك" "ويوتيوب"، بملايين المتابعين والمشاهدات، ومن أشهر قصائدها "أنا مليت"  والتي بلغت أكثر من 45 مليون مشاهدة، وشاركت بمعرض الكتاب من قبل ب3 دواوين وأشهرهم من "نصيبنا" "وهنتقابل".

وأجرت "الفجر" اليوم، الأثنين، لقاء خاص مع "البيلي"  والتي لقبها البعض "بعروس الإسكندرية" لتتحدث  عن تفاصيل وكواليس هذا الديوان الشعري "لكن لإمتى" والذي كتبت على غلافه بعض الكلمات  المعبرة عنه قائلة "هو تساؤلات لكل اللي بيدور في بالك بشأن العلاقات، الدنيا، والأحلام، ديوان شِعر قدر يجمع ما بين الشِعر الحديث وفن الزمن الجميل في قصايد هتحس فيها وأنت بتقرأ إنك بتسمع صوت أميرة البيلي وفي الخلفية هتسمع صوت خارج من راديو بأغنية بصوت الست وسيد مكاوي وعبد الوهاب وفريد وفايزة وكأنهم عاملين ديو".

وأشارت "البيلي" إلى اختلاف هذا الديوان عن أي ديوان أخر قامت بكتابته، قائلة: "هو إجابة لكل تساؤل سواء في العلاقات أو الحب، وإجابة لكل انتظار جواك سواء لعلاقة أو صداقة أو أحلام".

وأضافت البيلي: خلال رحلتك في الكتاب ترى إجابت لأشياء تعلمها ولا تعلمها وإجابات قمت بمواجهة نفسك بها من قبل ولم تواجه نفسك بها من قبل مستعينة بجملة من الديوان تقول "وصلنا للمفترق" وهنا تسرد البيلي بأبيات شعرية مميزة  متسائلة "كيف وصلنا للمفترق"  وهكذا بعض الكلمات الأخرى مثل "حلوة البدايات" ولماذا هي "حلوة" وأخرى بعنوان "متلزمنيش" ولماذا قررت هذا القرار وهكذا العديد من الأشياء التي نريد إجاباتها خلال محطات الديوان الشعرية.

وتحدثت البيلي عن رأيها الخاص بما يتم تداوله في الآونة الأخيرة بمشاركة بعض مؤثرين السوشيال ميديا من "البلوجر" في معرض القاهرة الدولي للكتاب، معبرة عن استياءها لذلك فهي ترى أنها مسئولية كبيرة لا بد أن تتواجد بمن يريد الكتابة ولا بد من وجود الملكة الحقيقية والموهبة حتى لاتنتشر مثل هذه السلوكيات وتشوه الذوق العام مؤكدة على ضرورة تحمل المسئولية اتجاه المتابعين والجمهور العام.

وألقت "البيلي" خلال بث مباشر لـ "الفجر" بعض الأبيات الشعر الموجودة بصفحة 66 بعنوان القاعدة الخامسة بديوانها الجديد قبل حفل توقيعه بمعرض القاهرة الدولي المنتظر في 30 من يناير الجاري، قائلة " اللي جنبك وقت فرحك مش كفاية يكون رفيق، أمتى أقول على صاحبي صاحب لما يسند وقت ضيق، لما يكون معاك في شدة يسندك طول الطريق، أصحاب مش بالمناسبة والعدد له آلة حاسبة، مش مهم نعد فيهم أحنا مش غاويين فريق".

واختتمت "البيلي" حديثها مقدمة  نصيحة ملهمة للشباب لتحقيق النجاح، مؤكدة على أهمية الصبر والثقة بالنفس كركيزتين أساسيتين، مع التحذير من الوقوع في فخ الغرور، الذي وصفته بأنه الطريق الأسرع للهزيمة في النهاية، موضحة أن الإصرار والتواضع هما سر الاستمرار والتميز.

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