انطلاق دورة التربية العسكرية الأولى بجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر





أطلقت جامعة طيبة التكنولوجية، برئاسة الأستاذ الدكتور عادل زين الدين، دورة التربية العسكرية الأولى لطلاب الفرقة الثالثة، والتي تستمر لمدة أسبوعين تحت إشراف الأستاذ علاء إبراهيم، المنسق العسكري بالجامعة، وذلك في إطار سعي الجامعة لتأهيل طلابها وتزويدهم بالمهارات الحياتية اللازمة.

وأكد الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، أن دورات التربية العسكرية تهدف إلى تنمية روح الولاء والانتماء للوطن وترسيخ الروح الوطنية لدى الطلاب، تأهيل الطالب بدنيًا ونفسيًا لاستعداده للانخراط في الخدمة الوطنية طبقًا للمراحل التجنيدية المختلفة، وتعريف الطلاب بأهمية دراسة التاريخ العسكري، تهيئة الطالب للتأقلم على الحياة العسكرية، تنمية روح الفريق، والعمل الجماعي في مراحل التعليم الأولي والعروض العسكرية، توعية الطلاب وتعريفهم بدور القوات المسلحة في أعمال التنمية داخل الدولة.

ويخضع الطلاب خلال الدورة إلى مجموعة من التدريبات العسكرية التي تشمل اللياقة البدنية، والتدريب على الأسلحة، والمهارات القتالية، بالإضافة إلى محاضرات نظرية في التاريخ العسكري والتكتيكات العسكرية.

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