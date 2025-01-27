مدينة سيوة تشهد احتفالية يوم البيئة الوطني تحت شعار “مصر خضراء مستدامة “

أناب اللواء وليد منصور رئيس مركز ومدينة سيوة محمد بكر يوسف نائب رئيس المدينة وأحمد علي باغي سكرتير المركز صباح اليوم حضور فعاليات احتفالية يوم البيئة الوطني والذي تنظمه مكتبة مصر العامة بسيوة بالتعاون مع محمية سيوة الطبيعية و جمعية أبناء سيوة للخدمات السياحية والحفاظ علي البيئة بحضور عدد من فريق نادي الكشافة الرياضي بالمنصورة، وعدد من أبناء سيوة.

بحضور ابراهيم باغي مدير محمية سيوة الطبيعية والمهندس يحي قناوي رئيس مجلس إدارة جمعية أبناء سيوة للخدمات السياحية والحفاظ على البيئة. افتتح اللقاء محمد عمران جيرى مدير مكتبة مصر العامة بسيوة حول أهمية المشاركة بين جميع الجهات لتحقيق الهدف المطلوب من رفع الوعي تجاه البيئة خاصة في ظل توجه الدولة وسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبذل كافة الجهود، للحد من التغيرات المناخية وكذا تسليط الضوء علي أهم المستحدثات في كافة المجالات وتنفيذ عدد من الانشطة في المجال البيئي من أبرزها إنشاء مكتبة مصر العامة بسيوة أولل مكتبه خضراء.

ثم كلمة ابراهيم باغي مدير المحمية حول الاحتفال بيوم البيئة الوطني،وحول دور المحمية في دعم انشطة حماية البيئة والقضاء علي الظواهر البيئية السلبية المنتشرة،كما قام المهندس يحي قناوي مدير جمعية ابناء سيوة بإلقاء الضوء علي الدور المهم والأساسي للجمعية في الحفاظ علي البيئة، وأهمية السياحة البيئية كنوع أساسي تتجه اليه جميع الدول مؤخرا للاتجاه إلى الطبيعة، موضحًا المقومات التي تؤهل واحة سيوة لذلك.

و تلا ذلك كلمة لفضيلة الشيخ احمد ماهر من ائمة اوقاف سيوة حول اهم الآيات والأحاديث النبوية التي تحثنا علي الحفاظ علي البيئة وان جميع الاديان توصي بذلك.

ثم تم عرض فيلما تسجيليا عن يوم البيئه الوطنى والتعرف على شعار هذا العام وفيلما عن التنوع البيولوجي بمصر .

يأتى تنظيم الندوة بالتعاون بين رئاسة مركز ومدينة سيوة، وجمعية عين البيئة، ومكتبة مصر العامة بسيوة، ومحمية سيوة الطبيعية.