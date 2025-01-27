مدينة سيوة تشهد احتفالية يوم البيئة الوطني تحت شعار “مصر خضراء مستدامة “

محافظات
مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة بسيوة

                                                                   أناب اللواء وليد منصور رئيس مركز ومدينة سيوة محمد بكر يوسف نائب رئيس المدينة وأحمد علي باغي سكرتير المركز صباح اليوم حضور فعاليات احتفالية يوم البيئة الوطني والذي تنظمه مكتبة مصر العامة بسيوة  بالتعاون مع محمية سيوة الطبيعية  و جمعية أبناء سيوة للخدمات السياحية والحفاظ علي البيئة بحضور عدد من فريق نادي الكشافة الرياضي بالمنصورة، وعدد من أبناء سيوة.
 بحضور ابراهيم باغي مدير محمية سيوة الطبيعية والمهندس يحي قناوي رئيس مجلس إدارة جمعية أبناء سيوة للخدمات السياحية والحفاظ على البيئة.                                                  افتتح اللقاء محمد عمران جيرى مدير مكتبة مصر العامة بسيوة حول أهمية المشاركة بين جميع الجهات لتحقيق الهدف المطلوب من رفع الوعي تجاه البيئة خاصة في ظل توجه الدولة وسيادة الرئيس  عبدالفتاح السيسي لبذل كافة الجهود، للحد من التغيرات المناخية وكذا تسليط الضوء علي أهم المستحدثات في كافة المجالات وتنفيذ عدد من الانشطة في المجال البيئي من أبرزها  إنشاء مكتبة مصر العامة بسيوة أولل مكتبه خضراء.

ثم كلمة ابراهيم باغي مدير المحمية  حول الاحتفال بيوم البيئة الوطني،وحول دور المحمية  في دعم انشطة حماية البيئة والقضاء علي الظواهر البيئية السلبية المنتشرة،كما قام المهندس يحي قناوي مدير جمعية ابناء سيوة  بإلقاء الضوء علي الدور المهم والأساسي للجمعية  في الحفاظ علي البيئة، وأهمية السياحة البيئية كنوع أساسي تتجه اليه جميع الدول مؤخرا للاتجاه إلى الطبيعة،  موضحًا المقومات التي تؤهل واحة سيوة لذلك.                                                                 
و تلا ذلك كلمة لفضيلة الشيخ احمد ماهر  من ائمة اوقاف سيوة  حول اهم الآيات والأحاديث النبوية التي تحثنا علي الحفاظ علي البيئة وان جميع الاديان توصي بذلك.
ثم تم عرض فيلما تسجيليا عن يوم البيئه الوطنى والتعرف على شعار هذا العام وفيلما عن التنوع البيولوجي بمصر .

يأتى تنظيم الندوة بالتعاون بين رئاسة مركز ومدينة سيوة، وجمعية عين البيئة، ومكتبة مصر العامة بسيوة، ومحمية سيوة الطبيعية.

التغيرات المناخية التغيرات المناخي الرئيس عبدالفتاح تحقيق الهدف حماية البيئة توجه الدولة مكتبة مصر العامة بسيوة

مواد متعلقة

انطلاق التصفيات قبل النهائية لمسابقة «نحلة التهجي» على مستوى مطروح الأزهرية

الوكيل الشرعي لأزهر مطروح يتابع انطلاق تصفيات «مسابقة شيخ الأزهر» السنوية في حفظ القرآن الكريم

مطروح تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

اللواء خالد شعيب يفتتح سوق اليوم الواحد بمدينة مطروح

محافظ مطروح يتفقد حملة النظافة علي منطقة عمارات محدودي الدخل

تموين مطروح ينظم سوق اليوم الواحد لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالتعاون مع الغرفة التجارية

رئيس شركة مياه مطروح يقوم بجولة تفقدية لروافع المياه بالمحافظة

منتخب مطروح لكرة اليد يتسلمون الزى الرسمى الخاص ببطولة الجمهورية لكرة اليد " النسخة الأولى "

الأكثر قراءة

عاجل.. جروس يعلن تشكيل الزمالك أمام الجونة في الدوري

بعد تلقيه عرضا كرواتيا.. جروس يرفض رحيل هذا اللاعب

سياسات تغير المناخ في مصر لاحمد فتحي يشارك بمعرض الكتاب

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على تشيلسي بفوز مثير 3-1 في قمة الدوري الإنجليزي بمشاركة النجم المصري عمر مرموش

بقيادة بنزيما.. تشكيل اتحاد جدة الرسمي أمام ضمك في دوري روشن السعودي

خاص.. إيقاف منتظر لثنائي طاقم حكام مباراة الأهلي وبيراميدز

عاجل.. إعدام المتهمين بقتل ممرض في منطقة الزاوية الحمراء

30 يناير.. نظر الاستئناف المقدم من اللاعب المحمدي علي حكم حبسه