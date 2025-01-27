عروض للكلاب البوليسية وشرطة الخيالة في استعراض المهارات داخل احتفال اكاديمية الشرطة

شهدت فعاليات معرض وزارة الداخلية السنوي الخاص بعرض التكنولوجيا الأمنية ومركبات ومدرعات الشرطة، تحت شعار "قد المسئولية"، وذلك داخل أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بمناسبة احتفالات عيد الشرطة الـ 73، استعراض مهارات الكلاب البوليسبة في كشف المخدرات والملاحقة المتهمين والخارجين عن القانون بالاضافة إلى مسابقات بين الكلاب.

كما يشهد الاحتفال استعراض مهارات شرطة الخيالة.

وشارك في حضور المعرض، اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، وعدد من قيادات وممثلي قطاعات الوزارة وأكاديمية الشرطة.

وبين المتواجدين ممثلي المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وطلبة المدارس والجامعات والكليات العسكرية والمعاهد الأزهرية، ووفد من الكنيسة المصرية وذوي الاحتياجات الخاصة، والهيئات الإعلامية والصحفية والرياضيين، وأسر الشهداء ومصابي الشرطة والضباط ممن أوفوا العطاء وبالخدمة وأسرهم.

بتقديم عروض الحبال والخيالة وتدريب كلاب الأمن والحراسة، والدفاع عن النفس وكمال الأجسام وفك تركيب السلاح.

ويقام المعرض بمشاركة القطاعات المختلفة للوزارة، من أجل عرض التطور الهائل في المركبات والمدرعات التي تستخدمها الوزارة ضمن تطبيق منظومتها الأمنية الحديثة.

وقدمت فرقة موسيقى أكاديمية الشرطة، عزفًا وعرضًا خلال حفل المعرض، وذلك بمناسبة ذكرى عيد الشرطة 73.

وتحتفل الشرطة المصرية كل عام في 25 من يناير بعيد الشرطة، الذي يعد تخليدًا لمعركة الإسماعيلية التي وقعت في 25 من يناير عام 1952، قبيل ثورة 23 يوليو، وراح ضحيتها أكثر من 50 شهيدًا و80 مصابًا، بعد رفض رجال البوليس –آنذاك- تسليم مبنى المحافظة لقوات الاحتلال الإنجليزي، والدفاع عنها حتى استشهادهم.