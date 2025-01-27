مقتل شاب بطلق ناري في بورسعيد.. والأمن يكثف جهوده لضبط الجاني

شهدت محافظة بورسعيد جريمة قتل مروعة، حيث لقى شاب يُدعى خالد حسن أحمد مشالي، يبلغ من العمر 30 عامًا، مصرعه إثر إصابته بطلق ناري في منطقة الصدر، وتم نقل جثمان الشاب إلى مستشفى الزهور، حيث أكدت التقارير الطبية وفاته متأثرًا بإصابته.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبدأت في جمع الأدلة وسماع أقوال الشهود لمعرفة ملابسات الحادث، والجهود مستمرة لتحديد هوية الجاني وضبطه، إلى جانب السلاح المستخدم في الجريمة.

وحتى الآن، لم تتضح أي تفاصيل بشأن أسباب ارتكاب الجريمة أو الدوافع التي أدت إلى مقتل الشاب خالد حسن أحمد مشالي، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لجمع المعلومات والتحقيق مع الشهود لكشف ملابسات الحادث، في الوقت الذي يترقب فيه أهالي المنطقة الإعلان عن أي مستجدات تتعلق بالقضية.