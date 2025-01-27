وكيل صحة الأقصر يتابع الخدمة الطبية بالوحدات الصحية بالطود

قام الدكتور احمد ابو العطا وكيل وزارة الصحة بالاقصر، بالمرور على وحدة حاجر المريس بإدارة الطود، لمتابعة أنتظام سير العمل وتواجد الأطقم الطبية والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

و أكد وكيل صحة الأقصر على الإلتزام بمعايير نظافة المكان وأتباع الإجراءات الوقائية وسياسات مكافحة العدوى والوقوف علي جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتذليل كافة العقبات لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضي.

مشيرًا إلى أن المتابعة المستمرة تستهدف حل العقبات بشكل فورى لضمان سير العمل حرصا علي تقديم الخدمات اللائقة للمواطنين.

كما تابع وكيل صحة الأقصر سير أعمال وحدة حاجر الأقالتة بإدارة القرنة وتفقد الأقسام المختلفة بها وتأكد من عدم وجود أي نواقص في الأدوية والمستلزمات، والتأكد من التدريب الجيد للتمريض على التعامل مع الأجهزة الطبية، والاطمئنان علي تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، وكذلك تمت متابعة تقديم الخدمة لحالات الطوارئ، وسرعة توقيع الكشف الطبي عليهم، مع إجراء كافة العروض والفحوصات الطبية المطلوبة للمرضي.

فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتعليمات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر بالمتابعة الدورية لسير أعمال المنظومة الصحية بمراكز ومدن المحافظة بهدف الوقوف على احتياجات المنشأت الصحية لضمان تقديم خدمات طبية بجودة عالية لتلبية احتياجات المواطنين.

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