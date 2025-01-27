محافظ بني سويف يتفقد وحدة طب الأسرة بعطف إفوة ويستمع لمطالب المواطنين

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محافظ بني سويف يتفقد
محافظ بني سويف يتفقد وحدة طب الأسرة بقرية عطف إفوة

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، وحدة طب الأسرة في قرية عطف إفوة التابعة لمركز الواسطى، ضمن جولاته الميدانية لمتابعة سير الخدمات الطبية والعلاجية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية في القرى. 

 

ورافق محافظ بني سويف، خلال الزيارة: حمادة راضي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، والدكتور محمد نفادي، مدير الإدارة الصحية، بالإضافة إلى نائبي رئيس المدينة: شريف ياسين وأشرف المليجي.

 

وخلال الزيارة، اطمأن محافظ بني سويف، على انتظام سير العمل وتواجد الأطقم الطبية، وقام بتفقد مختلف أقسام الوحدة، بما في ذلك: الاستقبال، الصيدلية، الأسنان، التطعيمات، المعمل، تنظيم الأسرة، عيادة الأسنان، غرفة المبادرات، التثقيف الصحي، ومكتب تسجيل ملفات الصحة، موجهًا بتلافي بعض الملاحظات لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

 

كما حرص محافظ بني سويف، على لقاء عدد من المواطنين المترددين على الوحدة، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم المتعلقة بمستوى الخدمات الصحية والقطاعات الأخرى، حيث وجه بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لتلبية هذه المطالب وفقًا للإمكانات المتاحة وبما يتوافق مع القوانين.

 

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