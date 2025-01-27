كل ما تريد معرفته عن كتاب "شخصيات في حياتي" لـ سمير فرج محافظ الأقصر الأسبق بمعرض الكتاب 2025

أعلنت دار نهضة مصر للنشر، إصدار كتاب جديد بعنوان "شخصيات في حياتي" للواء الدكتور سمير فرج، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب. يستعرض الكتاب مسيرة المؤلف الحافلة باللقاءات مع شخصيات بارزة أثرت في حياته المهنية والشخصية، مسلطًا الضوء على تجاربه الغنية في المجالات العسكرية والثقافية والإدارية.

وُلد اللواء سمير سعيد محمود فرج بمدينة بورسعيد. تخرج في الكلية الحربية، والتحق بسلاح المشاة، وتدرج في المناصب العسكرية حتى وصل إلى قائد فرقة مشاة ميكانيكي. حصل على درجة الماجستير في العلوم العسكرية من كلية أركان الحرب المصرية عام 1973، ثم التحق بكلية كمبرلي الملكية لأركان الحرب بإنجلترا عام 1974، حيث تم تعيينه مدرسًا بها، ليكون أول ضابط من خارج دول حلف الناتو والكومنولث يشغل هذا المنصب.

وشغل اللواء فرج عدة مناصب بارزة، منها مدير الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية من 1993 حتى 2000، ورئيس دار الأوبرا المصرية، ووكيل أول وزارة السياحة ثم محافظًا للأقصر، حيث ساهم في تطوير المدينة وتعزيز مكانتها السياحية حتى عام 2011.

اللواء الدكتور سمير فرج، له عدة مؤلفات تسلط الضوء على خبراته ورؤيته في مجالات متعددة، من أبرزها:

"أوراق من حياتي": يُعد هذا الكتاب الأول للمؤلف، ويضم مجموعة من المقالات التي نُشرت في صحف قومية وخاصة، تناول فيها قضايا استراتيجية وقومية هامة، وعلاقة مصر بالولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى ذكرياته عن حرب أكتوبر وفترة خدمته في القوات المسلحة.

"شاهد على حرب أكتوبر 1973": في هذا الكتاب، يقدم اللواء فرج شهادته على أحداث حرب أكتوبر، مسلطًا الضوء على التفاصيل الدقيقة والتجارب الشخصية التي عاشها خلال تلك الفترة الحاسمة في تاريخ مصر.

"الاستراتيجية والأمن القومي وجهان لعملة واحدة": يسعى المؤلف في هذا الكتاب إلى شرح المفاهيم العامة لكل من الاستراتيجية والأمن القومي، والعوامل المؤثرة فيهما، مقدمًا رؤية شاملة تستند إلى خبراته الطويلة في المجالين العسكري والإداري.

يروي في كتابه "شخصيات في حياتي"، اللواء الدكتور سمير فرج تجاربه مع شخصيات تركت بصمات واضحة في مسيرته. يستهل الكتاب بمرحلة خدمته كأصغر ضابط في غرفة عمليات حرب أكتوبر 1973، حيث يشارك القارئ بمواقف مع قادة عسكريين بارزين مثل الفريق سعد الدين الشاذلي، والمشير محمد عبد الغني الجمسي، واللواء صلاح فهمي.

كما يتناول لقاءه السري مع الرئيس جمال عبد الناصر، الذي ظل طي الكتمان لأكثر من ثلاثين عامًا، وعلاقته الممتدة مع الرئيس محمد حسني مبارك. بالإضافة إلى ذلك، يسلط الضوء على تجاربه في المجال الثقافي خلال فترة رئاسته لدار الأوبرا المصرية، حيث تفاعل مع فنانين وكتاب مرموقين مثل عادل إمام، وحيد حامد، وأسامة أنور عكاشة.

ولا يقتصر الكتاب على الشخصيات المصرية، بل يتطرق أيضًا إلى لقاءاته مع شخصيات عالمية خلال فترة عمله كمحافظ للأقصر، مثل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير، وملكة النرويج، بالإضافة إلى العالم المصري الدكتور مجدي يعقوب.

يُعد "شخصيات في حياتي" تأملًا في قيمة العلاقات الإنسانية وأثرها في تشكيل مسيرة الفرد. من خلال سرده لتجاربه مع هذه الشخصيات، يقدم اللواء الدكتور سمير فرج دروسًا مستفادة وحكمًا تعكس عمق التجربة الإنسانية، مؤكدًا أن النجاح لا يتحقق فقط بالجهد الشخصي، بل يتأثر أيضًا بالأشخاص الذين نلتقي بهم خلال رحلتنا في الحياة.

ويُعتبر هذا الكتاب إضافة قيمة إلى مكتبة اللواء الدكتور سمير فرج، حيث يجمع بين السيرة الذاتية والتاريخ الوطني، ويقدم للقارئ نظرة فريدة على الأحداث والشخصيات التي ساهمت في تشكيل مسيرته الغنية والمتنوعة.