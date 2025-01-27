تفاصيل الزيارة المفاجئة لرئيس مياه أسيوط لورش الإصلاح بعرب المدابغ

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جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية المفاجئة

 

 

 


قام المهندس محمود شحاته رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادي الجديد اليوم الإثنين بزيارة مفاجئة لمجمع روش عرب المدابغ  وذلك للتأكد من حسن سير العمل وتلبية كافة متطلبات الشركة لتحقيق الاكتفاء الذاتى واستثمار الأصول وتقليل النفقات وتعظيم الموارد

ورافقه خلال الزيارة المهندس محمد عبد التواب رئيس قطاع وسط اسيوط

 وقام رئيس الشركة بالمرور على مواقع ورش اصلاح الطلمبات والمحركات واللوحات الكهربائية ومركز اختبار الطلمبات تدعيما للورش القائمة كورشة المحابس وورشة تعبئة وصيانة طفايات الحريق وورشة لف المواتير وأخرى لصيانة اللوحات الكهربائية 


ووجه شحاته بسرعة رفع كفاءة الورش وإنشاء مجمع ورش عرب المدابغ ليضم ورش اصلاح الطلمبات ومركز اختبار الطلمبات ورشة المحركات وورشة أدوات السلامه والصحه المهنيه لتدعيم الورش القائمه لتحقيق الاكتفاء الذاتى ووضع خطة استراتيجية لرفع كفاءة الموارد البشرية وتنمية مهاراتهم المهنية تمهيدًا لبدء العمل

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