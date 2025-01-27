أبو الغيط: دعم عربي قوي للموقف المصري الأردني الرافض لتهجير الفلسطينيين

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، أن الجامعة العربية تقف بحزم إلى جانب الموقف المصري والأردني الرافض للأفكار التي تروج لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها فور وصوله إلى العاصمة الإيطالية روما لافتتاح المنتدى الاقتصادي العربي الإيطالي.

وأوضح أبو الغيط: “الموقف العربي ثابت ولا يساوم في رفض تهجير الفلسطينيين سواء في غزة أو الضفة الغربية”.

وأكد أمين الجامعة العربية: "الدعم العربي لموقف مصر والأردن واضح وصريح، ولا يمكن القبول بمناقشة أطروحات تهجير أصحاب الأرض".

وأضاف: "إن صلابة الموقف المصري الأردني، إلى جانب الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني ودعم الدول العربية، سيُفشل كافة المحاولات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية".