مصرع سيدة أثناء عبورها الطريق أمام نادي قارون في الفيوم

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موقع الحادث
موقع الحادث

لقيت سيدة في منتصف الثلاثينات من عمرها مصرعها بعد أن صدمتها سيارة مسرعة أثناء عبورها الطريق المؤدي إلى نادي قارون بمدينة الفيوم.

 

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من العميد حسن أبو عقرب، مأمور قسم شرطة الفيوم أول"، يفيد بوفاة السيدة "منال شعبان عبد الجواد"، البالغة من العمر 35 عامًا، وهي ربة منزل، نتيجة تعرضها لحادث سير.

 

وكشفت تحريات المقدم أحمد السوهاجي، رئيس مباحث قسم شرطة أول الفيوم، أن الحادث وقع أثناء محاولة السيدة عبور الطريق، حيث فوجئت بسيارة مسرعة يقودها شاب في العشرينيات من عمره، كانت تسير بسرعة زائدة، مما أدى إلى اصطدامها وإلقائها على جانب الطريق، وأسفر الحادث عن وفاتها في الحال.

 

تم القبض على السائق المتسبب في الحادث، وتحرير محضر بالواقعة، حيث تتولى الجهات المختصة حاليًا التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

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