موعد صرف معاشات فبراير 2025: كل ما تحتاج معرفته عن الزيادات الرسمية

مع بداية العد التنازلي لشهر فبراير 2025، تزايدت تساؤلات المواطنين عن موعد صرف معاشات الشهر المقبل وما يرافقها من زيادات جديدة. يأتي ذلك بعد الإعلان الرسمي عن رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات اعتبارًا من يناير 2025، في خطوة تهدف لتحسين أوضاع المستحقين وتعزيز الحماية الاجتماعية.

تفاصيل زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات



تم تنفيذ زيادات مهمة على قيم المعاشات الشهرية اعتبارًا من بداية العام الجديد. حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه، في حين زاد الحد الأقصى للمعاش ليصل إلى 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيه، ما يمثل زيادة تصل إلى 800 جنيه.

هذه التعديلات جاءت تطبيقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي ينص على تحديث دوري لهذه الحدود بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية وتكاليف المعيشة.

زيادة الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني



لم تقتصر التعديلات على قيم المعاشات، بل شملت أيضًا رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه. أما الحد الأقصى لأجر الاشتراك، فتم رفعه إلى 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه.

هذا الإجراء يهدف إلى تحسين قيم المعاشات المستقبلية للمؤمن عليهم، وضمان حياة كريمة لهم بعد بلوغ سن التقاعد.

موعد صرف معاشات فبراير 2025

تقرر بدء صرف معاشات فبراير اعتبارًا من 1 فبراير 2025. وتأتي هذه الدفعة مزودة بالزيادة الجديدة التي طُبقت منذ بداية يناير.

تشمل هذه الزيادة المستفيدين الذين أنهوا خدمتهم وبلغوا سن التقاعد في أول يناير من هذا العام، ما يعكس حرص الدولة على تحسين أوضاع المتقاعدين وضمان حقوقهم.

متى سيتم تطبيق الزيادة السنوية للمعاشات؟



بالنسبة للزيادة السنوية المنتظمة للمعاشات، فهي مقررة كما هو معمول به في شهر يوليو 2025. وفقًا للمادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية، يتم زيادة المعاشات بنسبة تصل إلى 15% سنويًا، مع مراعاة الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري.

ومع ذلك، هناك احتمال لتقديم موعد هذه الزيادة إذا صدر قرار استثنائي، كما حدث في مارس الماضي، وهو ما يظل قيد المتابعة.

كيفية الاستعلام عن تفاصيل معاشات فبراير 2025



يمكن للمستحقين التعرف على تفاصيل معاشاتهم بسهولة من خلال الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

الدخول إلى قسم "الاستعلام عن المعاشات".

إدخال الرقم القومي واسم المستحق بالكامل.

الضغط على خيار "استعلام" للحصول على كافة التفاصيل المتعلقة بالمعاش.

زيادات مستقبلية للحماية من التضخم

وفقًا لقانون التأمينات، يحق لأصحاب المعاشات الحصول على زيادة سنوية تُحتسب بناءً على معدل التضخم، وبحد أقصى 15%.

تُطبَّق هذه الزيادة في الأول من يوليو من كل عام، لتوفير الحماية المالية اللازمة للمستحقين ضد أي تقلبات اقتصادية.



صرف معاشات فبراير 2025 يأتي وسط خطوات ملموسة لتحسين الأوضاع المعيشية للمستحقين، من خلال زيادات مستمرة تتماشى مع تطورات الاقتصاد الوطني. ومع استمرار العمل على رفع الحد الأدنى والأقصى للمعاشات، تسعى الدولة إلى تحقيق حياة كريمة لكافة المواطنين المتقاعدين.



