بصيرة تدعم ضعاف البصر بـتوقيع 3 بروتكولات تعاون

أعلنت مؤسسة بصيرة المنظمة المصرية غير الهادفة للربح عن توقيع عدد من بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم،وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز دعم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، ورفع مستوى الوعي بقضايا ضعف البصر.

و قالت دعاء مبروك المدير التنفيذي لمؤسسة بصيرة: "إن هذه البروتوكولات تُجسد رؤيتنا المشتركة مع الجهات الشريكة لتقديم حلول مبتكرة تهدف إلى تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وتأهيلهم للاندماج الكامل في المجتمع."

وأعربت الجهات المشاركة عن فخرها بالتعاون مع مؤسسة بصيرة، مؤكدة التزامها بتحقيق أهداف المؤتمر من خلال تقديم الدعم اللازم والعمل على إيجاد حلول فعالة تسهم في تعزيز حياة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في مصر والمنطقة.

أشارت الجهات إلى أن مؤسسة بصيرة تأتي انطلاقًا من هدف مشترك يتمثل في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية لتحسين نوعية حياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع، مشرين إلى أنه منذ بدء عملنا مع مؤسسة بصيرة، كان هدفنا توفير المعرفة المتعلقة بتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وتمكينهم من العيش باستقلالية وكرامة حيث تُعد بصيرة مركزًا رائدًا في تقديم وتوليد المعرفة ومشاركتها وفقًا لأعلى المعايير الدولية التي نفتخر بدعمها.