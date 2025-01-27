نجم مانشستر سيتي على اعتاب الرحيل.. طالع التفاصيل

كشف فابيريزو رومانو الصحفي الإيطالي المشهور المختص بأخبار سوق الانتقالات عن اخبار تخص رحيل احد نجوم فريق مانشستر سيتي عن صفوف الفريق.

نجم مانشستر سيتي على اعتاب الرحيل

كان مانشستر سيتي قد تعاقد مع عمر مرموش لاعب فرانكفورت الالماني ونجم منتخب مصر في صفقة هي الاغلى لكل لاعبين مصر تخطت ال٨٠ مليون يورو.



انتصر فريق مانشستر سيتي على حساب تشيلسي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة شهدت تألق عمر مرموش وعودة الفريق إلى سكة الانتصارات من جديد.

قال فابريزيو رومانو: تواصل باير ليفركوزن مع مانشستر سيتي للتعاقد مع جيمس ماكاتي.

عرض الإعارة + خيار الشراء لمانشستر سيتي؛ تشابي ألونسو، أحد أكبر المعجبين به باعتباره الخيار الأول لاستبدال تيرير المصاب.

مانشستر سيتي وبيب جوارديولا مترددان في السماح له بالرحيل لأنهما يشعران بأنه يمكن أن يصبح لاعبًا أساسيًا منتظمًا.

