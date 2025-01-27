مقتل عنصر إجرامى عقب تبادل إطلاق النيران بأسيوط

حوادث
أرشيفية
أرشيفية

لقي عنصر إجرامى شديد الخطورة  مصرعه عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بأسيوط، وضبط كمية من الأسلحة والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.


البداية عندما وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بأسيوط قيام عنصر إجرامى شديد الخطورة أحد مهربى المواد المخدرة - سبق الحكم عليه بالسجن والسجن المؤبد فى عدد 11 جناية أبرزها "سلاح، مخدرات، إطلاق أعيرة نارية"، بجلب كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بأسيوط تمهيدًا للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى حيث بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وقد أسفر التعامل عن مصرعه وضُبط بحوزته (11 بندقية " آلية، خرطوش" – كمية من الطلقات النارية المتنوعة – كمية من المواد المخدرة المتنوعة " آيس، أفيون، حشيش، هيروين ").. هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 4 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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