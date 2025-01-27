JETRO: الأسواق اليابانية مستهدف رئيسي لشركات الصناعات الغذائية المصرية

استضافت جهينه للصناعات الغذائية، وفدًا رفيع المستوى من منظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO) في زيارة ميدانية إلى مصنع المركزات ومصنع العصائر، وهما من أبرز منشآت الشركة. جاءت الزيارة على هامش انعقاد منتدى الأعمال المصري – الياباني بالقاهرة، بهدف استكشاف فرص تعاون مشتركة.

تضمنت الزيارة جولات ميدانية مكثفة في المصنعين، حيث تعرف الوفد الياباني على أحدث تقنيات الإنتاج والتعبئة التي تعتمدها جهينه، مع التركيز على معايير الجودة والسلامة الغذائية التي تتماشى مع المواصفات العالمية. وناقش الوفد مع ممثلي الشركة سبل التعاون في تعزيز الابتكار التكنولوجي وتوسيع فرص التصدير إلى السوق اليابانية.

علق محمد حماد، رئيس قطاع الأسواق الخارجية بشركة جهينه، قائلًا: "نحن في جهينه نعتز بهذه الزيارة التي تؤكد مكانتنا كشريك استراتيجي في تعزيز التعاون بين مصر واليابان، خاصة وأن السوق اليابانية تُعد نموذجًا للتطور والابتكار، ونحن نسعى للاستفادة من هذه الخبرات في تطوير منتجاتنا وتحقيق رؤيتنا للنمو المستدام." وأضاف: "التكنولوجيا اليابانية تفتح آفاقًا واسعة للتعاون المثمر في مجالات التصنيع الغذائي والتطوير الصناعي، ما يدعم جهودنا لتعزيز تنافسيتنا عالميًا، وهذه الزيارة تعكس التزامنا بتقديم منتجات تلبي أعلى معايير الجودة العالمية وتدعم استراتيجيتنا في فتح أسواق جديدة."

وقال: "نعتز بزيارة JETRO ونسعى للاستفادة من التكنولوجيا اليابانية لتعزيز تنافسيتنا عالميًا"، مؤكدًا على أن استراتيجية جهينه تركز على التوسع في أسواق تتميز بالتطور، مثل السوق اليابانية، واستغلال الفرص التي تقدمها تلك الأسواق، وأن جهينه تلتزم بتقديم منتجات تلبي أعلى معايير الجودة العالمية مع التركيز على الابتكار لتحقيق أهدافها التوسعية.

جدير بالذكر ان هذه الزيارة تعكس رؤية جهينه الاستراتيجية لتطوير قدراتها الإنتاجية وتوسيع نطاق التعاون مع الشركاء الدوليين، حيث تصدر الشركة منتجاتها إلى 62 دولة حول العالم. وهي أيضًا تعكس تركيز الشركة على الاستدامة والجودة، مما يجعلها شريكًا موثوقًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان، ورافدًا قويًا لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر، حيث تمثل هذه الخطوة بداية جديدة لآفاق التعاون بين جهينه والشركات اليابانية، مع تعزيز مكانة الشركة كمزود رائد للمنتجات الغذائية عالية الجودة في الأسواق المحلية والعالمية.