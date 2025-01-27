تأجيل جلسة محاكمة متهم بقتل شاب لخلافات على النسب بالفيوم

قررت محكمة جنايات الفيوم المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حسن دياب تأجيل أولي جلسات محاكمة " محمد نبيل " المتهم بقتل شاب لخلافات النسب، لجلسة الثالث من فبراير المقبل، للمرافعة.

وجاء في أمر الأحالة بأن المتهم "محمد نبيل ابراهيم" في يوم 23/8/2024 بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم، بمحافظة الفيوم، قتل المجني " محمود زين العابدين" عمدا مع سبق الاصرار، بأن أحرز سلاحا ناريا، ات وصفه، وما أن اظفرا به حتي أطلق صوبة عيارا ناريا فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات والتي أودت بحياته قاصدا قتله لوجود خلافات النسب فيما بينهما، علي النحو المبين بالتحقيقات.



وتابع أمر الأحالة بأن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مشخشن، فرد خرطوش، حال كونه مما لايجوز منحهم الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه لعدم بلوغه أحدي وعشرين سنه ميلادية.



كم احرز المتهم طلقه واحدة واستعملها علي السلاح الناري موضوع الاتهام السابق حال كونه ممن لايجوز منحهم الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه لعدم بلوغه أحدي وعشرين سنه ميلادية.

وتم تحرير محضر بالواقعة.