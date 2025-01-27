خاص.. إيقاف منتظر لثنائي طاقم حكام مباراة الأهلي وبيراميدز

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

تتواصل أصداء مباراة الأهلي أمام بيراميدز والتي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وشهدت المباراة عدة أزمات أبرزها أزمة مراقب المباراة والذي تسبب بإلغاء المؤتمر الصحفي للأهلي اضافة لاصطحاب الحكم محمود عاشور لنجله مما تسبب في مناوشات مع عناصر التحكيم.


وينتظر محمود عاشور قرار الإيقاف وذلك بعد أزمة إصحاب نجله للمباراة ولغرفة الحكام مخالفا التعليمات،كما ينتظر إيقاف محمود البنا أيضا بداعي القرارات الفنية.

جدير بالذكر أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثلهم.
 

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. جروس يعلن تشكيل الزمالك أمام الجونة في الدوري

بعد تلقيه عرضا كرواتيا.. جروس يرفض رحيل هذا اللاعب

بقيادة بنزيما.. تشكيل اتحاد جدة الرسمي أمام ضمك في دوري روشن السعودي

سياسات تغير المناخ في مصر لاحمد فتحي يشارك بمعرض الكتاب

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على تشيلسي بفوز مثير 3-1 في قمة الدوري الإنجليزي بمشاركة النجم المصري عمر مرموش

‏انقطاع الكهرباء عن محافظة عدن اليمنية بالكامل

خاص.. إيقاف منتظر لثنائي طاقم حكام مباراة الأهلي وبيراميدز

عاجل.. إعدام المتهمين بقتل ممرض في منطقة الزاوية الحمراء