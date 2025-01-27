خاص.. إيقاف منتظر لثنائي طاقم حكام مباراة الأهلي وبيراميدز

تتواصل أصداء مباراة الأهلي أمام بيراميدز والتي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وشهدت المباراة عدة أزمات أبرزها أزمة مراقب المباراة والذي تسبب بإلغاء المؤتمر الصحفي للأهلي اضافة لاصطحاب الحكم محمود عاشور لنجله مما تسبب في مناوشات مع عناصر التحكيم.



وينتظر محمود عاشور قرار الإيقاف وذلك بعد أزمة إصحاب نجله للمباراة ولغرفة الحكام مخالفا التعليمات،كما ينتظر إيقاف محمود البنا أيضا بداعي القرارات الفنية.

جدير بالذكر أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثلهم.

