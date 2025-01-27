شبانة يكشف أسباب فشل صفقة مصطفى محمد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أكد الإعلامي محمد شبانة أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي قد أغلقت ملف التعاقد مع مصطفى محمد نهائيا بسبب طلبات نادي نانت الفرنسي.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الأهلي دخل بقوة خلال الأيام الماضية في مفاوضات جادة لحسم صفقة مصطفى محمد على سبيل الإعارة حتى نهاية كأس العالم أو الوصول لاتفاق للإعارة مع وجود بند شراء.

وأضاف شبانة بأن نادي نانت رفض فكرة الإعارة باي شكل وطلب بيعه بشكل نهائي بمبلغ لا يقل عن ١٠ مليون يورو وهو ما يفوق إمكانيات الأهلي المادية.
 

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