30 يناير.. نظر الاستئناف المقدم من اللاعب المحمدي علي حكم حبسه

أجلت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، اليوم الاثنين، نظر الاستئناف المقدم من أحمد ياسر المحمدي، لاعب نادي الريان القطري، وجاء ذلك على حكم سجنه بالمشدد 3 سنوات، بتهمة مواقعة فتاة بغير رضاها في دولة قطر لجلسة 30 يناير.

وعقدت الجلسة أمام الدائرة العاشرة برئاسة المستشار محمد محمود محمد.

وفي وقت سابق خاطبت السلطات القطرية الإنتربول للقبض عليه وإعادة التحقيق معه.

وألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على اللاعب، حيث تم تحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة عابدين، وتم عرضه على النيابة التي أمرت بإحالته إلى المحاكمة الجنائية.