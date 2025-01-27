عاجل.. جروس يعلن تشكيل الزمالك أمام الجونة في الدوري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الجونة المقرر لها في الرابعة عصر اليوم الاثنين في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

جروس يعلن تشكيل الزمالك أمام الجونة في الدوري

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي- ناصر منسي  – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وجيفرسون كوستا وأحمد محمود ومحمود بنتايج ومحمد عاطف ومحمد السيد  وكونراد ميشالاك وسيف الجزيري وحسام أشرف.
 

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